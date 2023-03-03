ФСБ показала кадры с места теракта в Брянской области

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности опубликовала видео из Брянской области, куда вчера, 2 марта, проникли украинские диверсанты. Данные кадры доказывают факты нападения боевиков на местных жителей.

На кадрах можно увидеть обстрелянные боевиками автомобили - в них находятся окровавленные тела водителей. Также по округе было разбросано иностранное оружие - в том числе мины и гранатометы.

Напомним, в Брянскую область с границы Украины проникли диверсионные группы из нескольких десятков боевиков. Они обстреляли автомобили местных жителей, известно о нескольких погибших. В результате обстрела пострадал ребенок - ему потребовалась операция.