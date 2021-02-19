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До ближнего космоса: в Свердловской области прошли первые учения с использованием С-400

Алексей Курильченко
Анатолий Бородкин
22:20 19.02.2021
Уральские «Триумфы» будут переброшены на полигон Ашулук в Астраханской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Свердловской области прошли первые учения с использованием систем С-400 «Триумф», заступивших на боевой дежурство в конце прошлого года. Тренировки пройдут в три этапа. Первый – марш в позиционный район и развертывание в полевых условиях.

За полчаса колонна должна пройти более 15 километров. По проселочной дороге с полуметровой колеей. Зенитчикам нужно добраться до своих позиций, развернуться и привести пусковые установки  в боевое положение.

Многофункциональная радиолокационная станция, входящая в состав системы, может сопровождать до 100 целей одновременно на высоте от 50 метров до границ ближнего космоса. Радиус поражения – около 400 километров. Боевые контейнеры способны войти в боевое положение меньше чем за минуту.

Военнослужащим еще только предстоит второй этап учений, в ходе которого «Триумфы» будут переброшены на полигон Ашулук в Астраханской области.

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