Десантники овладели крупными опорными пунктами ВСУ в Часовом Яре

Штурмовые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии успешно продолжают боевые действия по освобождению города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. В ходе упорных и продолжительных боев десантникам удалось овладеть крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажной застройки и промышленной зоны города.

Как сообщили в Министерстве обороны России, штурмовые группы ВДВ действовали под прикрытием огня артиллерии, ударных беспилотных летательных аппаратов и бронегруппы на боевых машинах десанта. В ходе боя были уничтожены две пулеметные точки, до отделения пехоты и снайпер противника. Также был сбит гексакоптер типа «Баба-яга», который пытался осуществить сброс боеприпасов на штурмующих.

«Благодаря слаженным действиям, мужеству и героизму российских десантников поставленная задача была выполнена», - отметили в ведомстве.

Ранее «Звезда» показала, как российские артиллеристы наносят мощный удар из орудия Д-20 по пункту временной дислокации ВСУ в Часовом Яре. Разведка выявила, что в момент удара там проходила ротация, что позволило накрыть значительное количество боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.