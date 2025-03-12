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Десантники овладели крупными опорными пунктами ВСУ в Часовом Яре

В ходе боя были уничтожены пулеметные точки, пехота и снайпер противника, а также гексакоптер, пытавшийся сбросить боеприпасы.
2025-03-12 16:05:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии успешно продолжают боевые действия по освобождению города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. В ходе упорных и продолжительных боев десантникам удалось овладеть крупными опорными пунктами ВСУ в районе многоэтажной застройки и промышленной зоны города.

Как сообщили в Министерстве обороны России, штурмовые группы ВДВ действовали под прикрытием огня артиллерии, ударных беспилотных летательных аппаратов и бронегруппы на боевых машинах десанта. В ходе боя были уничтожены две пулеметные точки, до отделения пехоты и снайпер противника. Также был сбит гексакоптер типа «Баба-яга», который пытался осуществить сброс боеприпасов на штурмующих.

«Благодаря слаженным действиям, мужеству и героизму российских десантников поставленная задача была выполнена», - отметили в ведомстве.

Ранее «Звезда» показала, как российские артиллеристы наносят мощный удар из орудия Д-20 по пункту временной дислокации ВСУ в Часовом Яре. Разведка выявила, что в момент удара там проходила ротация, что позволило накрыть значительное количество боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #ВСУ #МО РФ
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