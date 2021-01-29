Фрегат «Адмирал Макаров» провел учения в Черном море

Фрегат «Адмирал Макаров» провел учения в акватории Черного моря. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В ходе учений экипаж фрегата обнаружил условную воздушную цель. Тут же была осуществлена постановка активных и пассивных радиоэлектронных помех.

Расчет ракетно-артиллерийской боевой части «Макарова» отработал подготовку и приведение вооружения в боевую готовность, а также провел тренировку последовательности действий в условном морском бою с имитированной целью.

Помимо этого, экипаж «Адмирала Макарова» отработал элементы борьбы за живучесть корабля, а также охрану и оборону фрегата при морском переходе. Теперь моряков и офицеров «Макарова» ждет групповое учение совместно с береговыми ракетными комплексами «Бастион», также принадлежащими Черноморскому флоту.