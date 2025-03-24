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Силы ПВО сбили 28 БПЛА ВСУ в Ростовской, Воронежской и других областях

Ростовскую область попытались атаковать 17 БПЛА, Воронежскую - шесть.
Анастасия Бобылева 2025-03-24 00:33:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «ЗВЕЗДА»

Российские средства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников в нескольких областях. Под удар попали Ростовская, Воронежская, Белгородская и Брянская области.

«23 марта т.г. в период с 22.20 до 23.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», - сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 17 БПЛА сбиты в Ростовской области, шесть - в Воронежской, четыре - в Белгородской и один - в Брянской.

Часом ранее украинские боевики атаковали при помощи беспилотников Крым. Пять вражеских БПЛА уничтожили над территорией полуострова.

#армия #пво #бпла #Ростовская область #ВСУ
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