Силы ПВО сбили 28 БПЛА ВСУ в Ростовской, Воронежской и других областях

Российские средства ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников в нескольких областях. Под удар попали Ростовская, Воронежская, Белгородская и Брянская области.

«23 марта т.г. в период с 22.20 до 23.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», - сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 17 БПЛА сбиты в Ростовской области, шесть - в Воронежской, четыре - в Белгородской и один - в Брянской.

Часом ранее украинские боевики атаковали при помощи беспилотников Крым. Пять вражеских БПЛА уничтожили над территорией полуострова.