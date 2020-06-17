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Выездные бригады врачей Минобороны посетят 22 горных села в Дагестане

Ян Брацкий
05:00 17.06.2020
Всего за время работы выездных бригад в Дагестане было обследовано более 900 жителей труднодоступных районов республики. 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военные врачи полевых многопрофильных госпиталей Минобороны России в Дагестане продолжают оказывать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией населению труднодоступных районов республики.

В соответствии с утвержденным графиком, выездные бригады военных специалистов посетят 22 горных селения Ботлихского района, где окажут медицинскую и консультативную помощь местному населению, а также проведут отбор биопроб для проведения ПЦР диагностики.

Прием пациентов врачами выездных бригад осуществляется в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах населенных пунктов. Также, военные специалисты посещают на дому больных и пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти в медицинские учреждения.

В состав бригад специализированной медицинской помощи Минобороны России входят врач-инфекционист, терапевт, офтальмолог и отоларинголог. Всего военными врачами полевых госпиталей Минобороны России в ходе внегоспитальных выездных консультаций, принято более 900 граждан и отобрано свыше 900 биопроб для проведения ПЦР диагностики.

В настоящее время в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей Минобороны России в Республике Дагестан находятся на стационарном лечении и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь около 60 пациентов. Все они находятся под круглосуточным наблюдением квалифицированных военных медиков. 

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