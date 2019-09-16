Экипажи морской авиации Балтфлота выполнили посадки на палубы авианосных кораблей

В акватории Балтийского моря экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадки на палубу СКР «Ярослав Мудрый» и корвета «Бойкий». За время проведения учения с кораблями Балтийского флота летчиками корабельных вертолетов совершено более 30 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых - в темное время суток.

Ночные полеты занимают особое место в программе подготовки экипажей вертолетов, отметили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту. Каждый пилот должен обладать навыками управления вертолетом в условиях ограниченной видимости, когда необходимо выполнить полетное задание, осуществить безопасные взлет и посадку на палубу корабля, ориентируясь исключительно по приборам.

Отработка взаимодействия между экипажами кораблей флота и летным составом морской авиации Балтийского флота является одним из элементов боевой подготовки моряков и летчиков.

Ранее, в рамках учений летчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, а также осуществили взаимодействие с кораблями при выполнении противолодочных задач в морских полигонах.