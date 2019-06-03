«Боги войны»: лучшие кадры всеармейского конкурса «Мастера артиллерийского огня»
В Саратовской области определили лучших минометчиков России. На полигоне «Широкий Карамыш» завершился всеармейский конкурс «Мастера артиллерийского огня - 2019».
Все участники соревнований продемонстрировали высокую точность стрельбы из пулеметов, гранатометов и 120-миллиметровых минометных комплексов «Сани».
Водители артиллерийских расчетов показали мастерство в преодолении препятствий. Лучшими среди минометчиков стала команда Восточного военного округа.
Всеармейские финалы конкурсов профессионального мастерства военнослужащих в рамках международных игр «АрМИ-2019» проходят на нескольких полигонах в различных регионах России.
На полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области завершились конкурсы по полевой выучке среди танковых и мотострелковых подразделений «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
На новейшем полигоне в подмосковном Нахабино прошла командная эстафета конкурса «Мастера автобронетанковой техники».
Конкурс расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» проходил на полигоне Ларцевы Поляны под Коломной.
Также проходят всеармейские этапы конкурсов подразделений войск РХБ-защиты «Безопасная среда» и военной полиции «Страж порядка».
Победители Всеармейских этапов конкурсов составят команды Вооруженных Сил России для участия в Международных финалах «АрМИ-2019».