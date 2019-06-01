«Мирные тяжеловесы» ВКС РФ: Военно-транспортная авиация отмечает 88-летие

Военно-транспортная авиация (ВТА) отмечает 88-ю годовщину со дня появления сегодня, первого июня. В этот день в рамках торжественных мероприятий на аэродроме Кресты в Пскове пройдет День открытых дверей.

Для зрителей будут представлены статическая экспозиция авиационной техники, стоящих на вооружении Воздушно-космических сил. Кульминацией праздника станет воздушный парад, в котором примут участие более 20-ти самолетов ВТА различных типов, включая Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ил-76, Ан-12, Ан-26, Ту-134, Ил-18 и другие. Завершат воздушную часть парада группы самолетов Ил-76, которые совершат сброс воды (по 42 тонны каждый), окрашенной в цвета российского флага и выполнят группой отстрел тепловых ловушек, имитируя воздушный салют.

С начала года объединение ВТА принимало участие в ряде мероприятий боевой подготовки, в том числе совместных с командованием Воздушно-десантных войск (ВДВ). Проведены сборы с летным составом по практическому бомбометанию и выполнению воздушных стрельб на самолетах Ил-76.

«В 2019 году мы впервые приступили к перевооружению Ульяновского авиационного полка на новый тип авиационной техники. С начала года организована подготовка и переучивание летного и инженерно-технического состава полка на самолеты Ил-76МД-90А. Данный тип самолетов впервые начал поступать в данный полк и эти поставки в текущем году продолжатся. Ожидаем до конца года еще четыре-пять самолетов» – заявил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

В летнем периоде обучения одним из основных мероприятий боевой подготовки, в которых задействована военно-транспортная авиация, станут учения «Центр-2019», а также совместные с командованием ВДВ показные полковые тактические учения.

Сегодня Командование военно-транспортной авиации (ВТА) является составной часть Воздушно-космических сил (ВКС), является средством Верховного Главного Командования Вооруженными Силами Российской Федерации и предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки войск, эвакуации раненых и больных и выполнения других специальных задач.