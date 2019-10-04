Минобороны РФ показало видео запусков ракет с космодрома Плесецк

Министерство обороны Российской Федерации представило ролик, посвященный Дню Космических войск. На видео показаны самые зрелищные пуски ракет с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В описании к видео указано, что 4 октября 1957 года в Советском Союзе произошло событие, положившее начало космической эры человечества. В этот день с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.

Подготовку, запуск и управление первым ИСЗ в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск. Впоследствии они стали основой современных Космических войск России.

Сегодня в состав Космических войск ВКС входят воинские части космодрома Плесецк, 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) в составе Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки. Подготовку профессиональных офицерских кадров для Космических войск осуществляет Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского.