Шойгу: жильем обеспечено более полумиллиона военнослужащих

В соответствии с планом деятельности до 2020 года в Минобороны РФ реализуется ряд мероприятий, нацеленных на развитие здравоохранения, образования, науки и культуры, а также решение жилищных вопросов. В рамках этой работы удалось снять с повестки дня застарелую проблему нехватки жилья для военных, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

«С 2012 года по настоящее время выполнены социальные обязательства по реализации жилищных прав в отношении более пятисот двадцати одной тысячи военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей (521,2 тысяч)», - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что благодаря такому нововведению, как предоставление субсидий для приобретения или строительства постоянного жилья, очередь нуждающихся в нем сократилась в 2,5 раза.

Он также отметил, что переход на плановый режим дал возможность сократить за последние пять с половиной лет срок ожидания заветных квадратных метров в шесть раз.