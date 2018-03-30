Музей Победы предложил всем желающим сделать селфи с танком Т-34

В 78-ю годовщину подписания указа о начале серийного производства знаменитого советского среднего танка Т-34 администрация Музея Победы на Поклонной горе предложила получить бесплатный билет на открытую площадку вооружений за фотографию с легендой.

«Хотите бесплатно увидеть уникальную коллекцию вооружения времен Второй мировой войны? Тогда приходите на Поклонную гору 31 марта, в день, когда началось массовое производство легендарного танка», - пригласили музейщики.

Они уточнили, чтобы получить бесплатный билет необходимо сфотографироваться на фоне Т-34 и разместить снимок в соцсетях. Бесплатные билеты получат первые 34 участника акции.

Необходимый танк расположен около здания администрации Музея Победы на улице Фонченко, дом 10. Местоположение легенды на карте.

Указ Государственного Комитета обороны о начале серийного производства советского среднего танка Т-34 был подписан 31 марта 1940 года. По мнению ведущих экспертов мира, он признан лучшим в своем классе танком Второй мировой войны, будучи при этом самым массовым в Красной Армии.