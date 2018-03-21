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В Белгородской области офицер ценой своей жизни спас новобранца

Константин Федоров
16:03 21.03.2018
Стали известны подробности геройского поступка офицера на полигоне ЗВО.
В Белгородской области офицер ценой своей жизни спас новобранца
Фото: Виталий Аньков / РИА новости

Двадцатого марта 2018 года на полигоне в Белгородской области во время проведения занятий по метанию боевых гранат из окопа погиб офицер одной из воинских частей, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом», – пояснили в пресс-службе.

В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал.

Врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось.

За совершение геройского поступка и спасение жизни подчиненного погибший офицер представлен командованием к государственной награде.

Серик Султангабиев

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Двадцать пятого сентября 2014 года 40-летний полковник Серик Султангабиев в закрытом военном городе Лесном в Свердловской области закрыл своим телом младшего сержанта, уронившего гранату. В итоге сержант не пострадал, а подполковник получил тяжелейшее ранение.

Сергей Солнечников

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Двадцать восьмого марта 2012 года на учебном полигоне под Белогорском командир батальона связи майор Сергей Солнечников накрыл собой срикошетившую боевую гранату. Майор погиб, но ценой своей жизни спас многих солдат. Ему присвоено звание Героя России посмертно.

Александр Макаренко

Пятого октября 2010 года в Московской области подполковник Александр Макаренко заслонил подчиненного от взрыва ручной гранаты. Солдат выдернул предохранительную чеку, но во время замаха для броска выронил гранату. Офицер среагировал мгновенно. Он отшвырнул гранату ногой, оттолкнул солдата и накрыл его своим телом. В результате взрыва подполковник получил множественные осколочные ранения и контузию. Офицер перенес несколько операций. Солдат не пострадал.

Дмитрий Островерхов

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В 2007 году на одном из учебных полигонов Калининградской области у гранаты в руке рядового Мирхайдарова сработал боек. Майор Дмитрий Островерхов выбил гранату из рук солдата в окоп, а самого рядового вытолкнул из земляного укрытия. И накрыл падающего бойца своим телом. Рядовой отделался легким испугом, а майор получил тяжелейшее ранение.

Александр Беляев и Александр Голущак

В марте 2005 года на полигоне Зеленчукский рядовой Дмитриев выронил гранату прямо под ноги солдат и офицеров. Находившийся рядом майор Александр Беляев успел крикнуть: «Граната!» – выбросил солдата из окопа и прикрыл собой. Другой майор, Александр Голущак, в это время прикрыл собой остальных солдат. Рядовому Дмитриеву пришлось писать объяснительную на имя командира части. А офицеры были представлены к ордену Мужества.

Игорь Якунин

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В марте 2003 года в Кемеровской области погиб 45-летний комбат Игорь Якунин. Рядовой Денис Лобашев выронил гранату уже с выдернутым кольцом. Комбат успел заслонить своим телом молодых солдат. От полученных ранений он скончался через несколько дней.

Виталий Попов

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Шестнадцатого января 2003 года на Камышинском полигоне в Волгоградской области солдат-срочник Даниил Бондарев выронил себе под ноги гранату со снятым предохранителем. Замкомандира подразделения старший лейтенант Виталий Попов сбил солдата с ног и прикрыл собой во время взрыва. Солдат не пострадал. Офицер выжил чудом, перенес серьезные операции. За проявленное мужество лейтенант представлен к государственной награде.

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