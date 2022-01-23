Товарищ «Порох»: как Украина отреагировала на возвращение Порошенко

Явно отдохнувший Порошенко вышел из самолета в Киеве с видом триумфатора, как будто всего месяц назад не убегал за границу, спасаясь от ареста. Экс-президент сначала в Турции, а затем и в Польше собирался с мыслями или получал инструкции, но прилетел Петро Алексеевич на Украину заряженный и начал выступление еще на паспортном контроле в аэропорту Жуляны. Сначала громко возмущался, что пограничники не узнали бывшего главнокомандующего и закатил истерику, когда у него забрали паспорт для стандартной проверки.

«Они больше 15 минут проверяли мой биометрический паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию Украины. Так сильно они нас ждали! Так сильно они нас боятся!», - сказал Порошенко.

Получив обратно паспорт разгоряченный Порошенко тут же устроил стихийную пресс-конференцию - обвинил в трусости действующую власть и не забыл упомянуть уместную в любой ситуации - для украинских политиков - угрозу России.

«Вот как они нас боятся, что дают указки силовикам и все это во время надвигающейся угрозы со стороны России», - сказал экс-президент.

Порошенко пытались вручить повестку в суд, но толпа сторонников просто оттеснила сотрудников государственного бюро расследований. Окрыленный такой поддержкой, Порошенко разразился пламенной речью

«Я приветствую ваши лозунги - не я их автор. Но это круто. I'll be back. Вы сказали, что стране нужен порох? У вас порох есть!!!»

Убедившись, что возвращение на Родину проходит гладко, Порошенко поехал в суд. Без всякой повестки. Следующее действие шоу, которое задумал экс-президент, должно было происходить именно там. У дверей Печерского суда его уже ждали очередные зрители.

Порошенко грозит президенту не только на митингах. Петр Алексеевич и глава избирательного штаба его партии «Евросолидарность» Александр Турчинов ведут переговоры с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко о возможном союзе, единственная цель которого - убрать Зеленского. Извечные оппоненты умеют дружить против кого-то намного лучше, чем друг с другом. Подтягивается и старая гвардия - бывший спикер верховной рады Андрей Парубий тоже не упустил возможности встать рядом со своим патроном, почувствовав, что тот снова набирает политический вес.

«За все время наших испытаний мы стояли плечом к плечом, и никакая сила не могла противостоять Украине. Сегодня Зеленский пытается запугать не только Порошенко. Он пытается запугать весь украинский народ», - заявил Парубий.

Наговорившись, политические лидеры зашли в здание суда, а сторонникам Порошенко осталось только ждать вердикта и развлекать себя старыми лозунгами времен Майдана.

Майдан - излюбленное средство политической борьбы на Украине - не теряет своей актуальности и сейчас. Радикалы, националисты и просто политические отморозки годами кормились из рук Порошенко и мало кто сомневается, что он снова использует их в нужный момент

«Сегодня Порошенко - фактически последний конкурент в политической системе Украины, который способен организовать Майдан против президента Зеленского. У него огромные финансовые активы, серьезные медийные активы, есть пассионарное ядро электората, причем, эти люди - это уличные люди», - заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

С улицы доносились политические кричалки, а под ухом громко выступал адвокат, но Петр Алексеевич и под такую какофонию сумел задремать. Надо же было продемонстрировать отношение ко всему происходящему.

Набравшись сил Порошенко с соратниками начали петь колядки, прямо в зале заседания. И это в то время, когда экс-президенту вменяют государственную измену. Обвинение строится на том, что Порошенко санкционировал поставки угля из сепаратистских республик Донбасса, и тем самым поддерживал терроризм.

По мнению следствия, договоры заключались с фирмами-однодневками, зарегистрированными в Киеве, а по факту деньги, причем наличные, переправляли через линию фронта, обратно же шли составы с антрацитом. По этому же делу проходит и лидер партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук. Когда его вызвали в суд, он не собирал митинги, не храпел во время заседания. Меру пресечения для него избрали - домашний арест. Через полгода, согласно закону, заменили на личное обязательство, что-то вроде аналога российской подписки о невыезде. И теперь офис президента Зеленского ставит поведение еще одного фигуранта «угольного дела» в пример Петру Порошенко.

Гособвинение требовало арестовать Порошенко с возможностью внести залог в размере одного миллиарда гривен. Для одного из самых богатых людей Украины - копейки. Только все счета Петра Алексеевича арестованы. Но в этот день искать нужную сумму не пришлось. Меру пресечения так и не избрали. Поспали, попели, и разошлись. Дежуривший у черного входа автозак не пригодился.

Вердикт огласили на следующий день - Порошенко остается на свободе под личные обязательства. Петро Алексеевич вышел на ступени перед Печерским судом широко улыбаясь и не упустил возможность уколоть Зеленского заготовленной остортой, припомнив ему знаменитый номер времен «95-го квартала» - «Игра на пианино без рук».

«Настало время, друзья, прихлопнуть крышку пианино. Все!», - сказал Порошенко.

Этот раунд остался за Порошенко. Стало очевидно, что Зеленский не в состоянии приструнить фактически главного политического конкурента. Глядя, как экс-президент вел себя в зале суда, может сложиться впечатление, что он был уверен или его заверили, что он останется на свободе

В стане Зеленского царствуют совсем другие настроения. Его команда разваливается. С поста советника главы офиса президента уволился Алексей Арестович - один из самых верных единомышленников , который фактически стал глашатаем идей новой власти, но похоже сейчас разочаровался в шефе , который утратил связь с народом

«Президент пришел к власти на лозунгах выполнения обещаний. Когда он последний раз выступал перед людьми? Не под запись, не срежиссировано. Я говорю: "Наша же сила в том, что президент разговаривает со всеми напрямую, в этом его основная фишка: говорить, обращаться, разъяснять свою политику..." Где это все? Это ж худшее, что с нами можно было сделать - "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, все расставят, реформируют страну и создадут условия для следующего скачка. Где это все?», - сказал Арестович.

Несмотря на запятнанную репутацию и откровенное, порой комичное переигрывание Петра Порошенко, сейчас он самый серьезный соперник и главная угроза хозяина офиса на Банковой улице. Последние рейтинги показывают, что поддержка Зеленского с небывалых 73% рухнула больше чем в три раза. Если бы выборы проходили сегодня, то свой голос за него отдали бы меньше 17% избирателей, но главное, что на пятки ему уже начал наступать бывший президент Украины - он отстает всего на четыре пункта и если такая тенденция сохранится, то уже совсем скоро нынешний глава государства окажется в роли догоняющего.

«Ситуация выходит из-под контроля, президент, как они его называют "полушестой", неспособен никаким образом контролировать ситуацию, его силовики не способны грамотно посадить человека. Должен вернуться настоящий президент, тем более же он уже прилетел, надо только его вернуть в положенное ему кресло», - сказал политолог Сергей Белашко.

Зеленский не просто делает все то же самое, против чего обещал бороться во время предвыборной гонки, но возводит это в степень. Под его давлением был принят закон о языке, дискриминирующий русскоязычное население Украины, война в Донбассе не только не прекратилась, а стала полигоном для испытания зарубежного оружия на своих же гражданах. Да и заигрывания Зеленского с чиновниками в высоких кабинетах западного мира похоже ни к чему не привели. От них поступила, если не команда, то явный сигнал - не трогать Порошенко.

«Всем политическим лидерам на Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. Важно не упустить это из вида и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики», - написала посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.

Первое очарование от «простого парня», который сейчас покажет всем этим олигархам свое место, проходит. Недавние сторонники, которые однажды поверили президенту сейчас чувствуют себя обманутыми и использованными.

Зеленский старательнее всех своих соперников пилит сук на котором сидит. Петр Порошенко, который совсем недавно считался политическим трупом и врывался в прямой эфир парламентского телевидения, чтобы получить хоть каплю внимания, теперь по всем каналам. И воскрешен он руками самого Зеленского. А сам президент все чаще упоминается в медиапространстве не как прогрессивный лидер и надежда нации, а как пережиток былого праздника демократии, чье время прошло.

А тем временем в Киев стягиваются украинские радикалы и звучат националистические лозунги. И похоже от всего этого устал не только народ Украины. В крещенскую ночь с Софийского собора ветер сорвал крест. Многие это расценили как знамение , что пора уже наконец, прекратить бесконечный политический фарс.