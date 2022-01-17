Порошенко заявил, что правоохранители испугались его сторонников

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что пытавшиеся его задержать правоохранители боятся сторонников политика. Встречать Порошенко прибыли около тысячи человек, в том числе и депутаты его партии «Европейская солидарность».

«Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я - Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию страны. Так сильно они нас ждали, так сильно они нас боятся и отдают незаконные указания силовикам, чтобы давить на оппозицию», - цитирует РИА Новости слова Порошенко.

Ранее политик прошел таможенный контроль в аэропорту Киева. При этом следователи вручили ему повестку в суд.