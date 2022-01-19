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Суд обязал Порошенко сдать паспорта для выезда из страны

Елизавета Потейчук
15:17 19.01.2022
Петру Порошенко избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
Суд обязал Порошенко сдать паспорта для выезда из страны
© Фото: Стрингер, РИА Новости
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Суд в Киеве избрал бывшему президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. В частности, Порошенко по решению суда обязан сдать паспорта для выезда за границу.

Решение суда передает РИА Новости. Ранее украинские полицейские применили слезоточивый газ против сторонников Порошенко, которые устроили митинг возле здания суда. Протестующие поставили возле суда печки и места для обогрева.

Также напомним, что Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске по инициативе Службы безопасности государства. Как сообщили в МВД, экс-лидер Украины исчез 24 декабря 2021 года. Более того, он «скрывается от органов досудебного расследования».

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