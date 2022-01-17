СМИ: представитель делегации Киева в Контактной группе по Донбассу покинул пост

Как сообщает украинский телеканал, советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович уволился по собственному желанию. Отмечается, что он покинул должность внештатного советника, а также спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

«По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет. Арестович подчеркнул, что "информация пока неофициальна", и по "личным причинам"», - сообщается на странице «4 канала» в Facebook.

Украинский «4 канал» напоминает, что Арестович занимал должность «внештатного советника главы Офиса Президента по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны» с 1 декабря 2020 года. Спикером Трехсторонней контактной группы по Донбассу он стал с 28 октября 2020 года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что плана «Б» для украинского режима не существует. По его словам, Киев обязан досконально выполнять условия минских договоренностей.