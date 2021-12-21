«Сфабрикованное дело»: кто стоит за обвинением Порошенко в госизмене

Экс-президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом очередного уголовного дела, теперь о госизмене. Политика и бизнесмена подозревают в организации закупок угля в ДНР и ЛНР, что Киев теперь трактует как финансирование терроризма.

Недавний демарш экс-президента Украины, демонстративный побег на Mercedes от следователей Госбюро расследований, может стать еще одним пунктом уголовного дела против политика. Порошенко хотели вручить повестку на допрос. Но бывший украинский лидер поспешил в аэропорт, оттуда отправился в рабочее турне по зарубежью. Когда спецделегация приехала к Порошенко домой, повестку вручать было некому.

«К дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали), и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения», - написал накануне на своей странице в Facebook адвокат экс-президента Илья Новиков.

Статьи, по которым Порошенко проходит подозреваемым в госизмене, связывают с закупками угля в Донбассе семь лет назад.

«Сотрудники Госбюро расследований во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством офиса генпрокурора расследуют уголовное производство по организации преступной схемы поставок угля», - заявляла спикер Государственного бюро расследований Украины Ольга Чиканова.

Порошенко подозревают в том, что он якобы по требованию России отказался от поставок топлива на Украину из Южной Африки в пользу неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«На протяжении 2014-2015 годов, находясь на посту президента Украины, используя предоставленные ему полномочия, а также имеющиеся инструменты влияния на определенных руководителей органов центральной государственной власти, принял незаконные меры по разрыву существующих торговых связей Украины на поставку крайне необходимого тогда угля из ЮАР», - написал в Facebook начальник управления Главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолий Бунич.

Об угольном деле стало известно в октябре, когда под домашний арест повторно отправили главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

Но только теперь СБУ опубликовала схему сговора, по которой Медведчук якобы договаривался с руководством ЛНР и ДНР и с российскими чиновниками о поставках угля из Луганска и Донецка с отмашки властей Украины.

«Порошенко сейчас получил себе такую же проблему, которую получил Медведчук, которая угрожает и другим, кто выглядит опасным или конкурентным для Зеленского и его окружения», - прокомментировал ситуацию политический эксперт Владимир Джаралла.

История с обвинением Порошенко подталкивает и к иным выводам, считает экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.

«Начиная с первого дня нахождения Зеленского на посту президента, он начал системную борьбу с пятым президентом Украины. По его прямому указанию были сфабрикованы сотни уголовных дел против Петра Порошенко», - написал в Facebook экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

В угольном деле фигурирует и Сергей Кузяра, который был советником украинских чиновников разного уровня и руководителем компаний в угольной сфере. Поставки из Донецка якобы проходили через связанные с ним фирмы. В списке значится и украинский экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

Тем временем Порошенко должен быть на допросе в Киеве 23 декабря. Многие считают, он не просто покинул Украину, он выжидает время.

«Пятый президент поехал договариваться с внешними кураторами Украины, чтобы они договорились с шестым, чтобы не преследовал пятого... Грядет санкционированный Западом передел силовых структур, и Зеленский тут играет роль исполнителя», - считает дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Защита Порошенко уже сделала заявление, что экс-президент к назначенной дате на допрос не придет.

«Порошенко прилетит... Разумеется, это будет сделано не в те даты, которые хочет прокуратура и ГБР. Это будет сделано в те даты, когда Порошенко обычно возвращается из-за границы. Новогодние праздники - это, наверное, единственное время, когда Порошенко имеет возможность куда-то полететь со своей семьей», - заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.

Если отсутствие затянется, то бывшего президента Украины могут начать судить заочно. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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