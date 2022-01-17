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Порошенко прибыл в здание суда Киева

Алексей Курильченко
12:00 17.01.2022
На суде будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения по делу о госизмене.
Порошенко прибыл в здание суда Киева
© Фото: Петро Порошенко, Facebook
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Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский суд Киева, где должно состояться заседание об избрании меры пресечения по делу о государственной измене. Начало заседания назначено на 12:00 по московскому времени.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в начале процесса Порошенко выступил перед своими сторонниками. Политик заявил о начале процесса объединения демократических сил страны и обвинил действующее правительство в устранении оппонентов с помощью судов.

Ранее украинский политолог Александр Семченко выразил мнение, что уголовное дело против Порошенко так и не будет сформировано. По словам эксперта, по сути, нет даже нормально сформулированного обвинения.

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