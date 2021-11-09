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Доктор Комаровский назвал поддержку Зеленского на выборах президента ошибкой

Кира Карон
14:17 09.11.2021
По его мнению, выбирая президента, люди должны также выбирать команду, идеи и план.
© Видео: Дмитрий Гордон, Youtube © Фото: Доктор Комаровский, Youtube
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Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал ошибкой решение публично поддержать действующего президента страны Владимира Зеленского на выборах в 2019 году. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону в YouТube.

«Так это и была наша с тобой глупая ошибка. Мы с тобой лопухнулись, и 73% (избирателей, поддержавших Зеленского. - Прим. ред.) также лопухнулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко (экс-президент. - Прим. ред.). Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было», - сказал телеведущий.

Для сравнения Комаровский привел ситуацию с выбором между грибами.

«Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб (Порошенко – Прим.ред.) называется мухомор, а этот гриб (Зеленский – Прим.ред.) - непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что», - заключил доктор.

Президентские выборы 2019 года на Украине проводились в два тура: 31 марта и 21 апреля 2019 года. Победу одержал Владимир Зеленский. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

Следующие выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

Ранее Владимир Зеленский вновь заявил, что заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Политик при этом подчеркнул, что именно от российской стороны зависит встреча на уровне глав государств в формате нормандской четверки.

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