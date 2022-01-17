Следователи в аэропорту вручили Порошенко повестку

Следователь ГБР вручил и зачитал бывшему президенту Украины Петру Порошенко повестку в суд, в котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения по делу о госизмене. После этого политик прошел паспортный контроль и покинул таможенную зону.

Согласно трансляции, которую вел из аэропорта депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, правоохранители предпринимали попытки задержать политика, но этому пытались помешать.

«Сейчас происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию страны. Более десяти минут пограничники не пускают без объяснения причин под предлогом какой-то проверки на территорию страну. Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям», - цитирует РИА Новости слова Порошенко в момент прохождения таможенной зоны.

Самолет с бывшим президентом Украины Петром Порошенко на борту приземлился в аэропорту «Жуляны». Там его встречают около тысячи сторонников.