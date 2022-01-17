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Порошенко заснул во время заседания суда по избранию меры пресечения

Алексей Курильченко
17:47 17.01.2022
Никто из участников заседания не обратил внимания на заснувшего политика.
Порошенко заснул во время заседания суда по избранию меры пресечения
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заснул во время судебного заседания, на котором решается вопрос об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене. Заседание проходит в Печерском райсуде.

Согласно трансляции с YouТube-канала «Судебная власть Украины», во время выступления адвоката Игоря Голованя политик облокотился на руку и стал клонить голову. Он закрыл глаза и находился в таком положении около минуты, после чего «проснулся». Никто из участников процесса не обратил на это внимания.

Порошенко обвиняют по громким статьям - «Финансирование терроризма» и «Госизмена». По словам начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича, Порошенко в бытность свою главой государства превысил полномочия.

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