Порошенко заснул во время заседания суда по избранию меры пресечения

Бывший президент Украины Петр Порошенко заснул во время судебного заседания, на котором решается вопрос об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене. Заседание проходит в Печерском райсуде.

Согласно трансляции с YouТube-канала «Судебная власть Украины», во время выступления адвоката Игоря Голованя политик облокотился на руку и стал клонить голову. Он закрыл глаза и находился в таком положении около минуты, после чего «проснулся». Никто из участников процесса не обратил на это внимания.

Порошенко обвиняют по громким статьям - «Финансирование терроризма» и «Госизмена». По словам начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолия Бунича, Порошенко в бытность свою главой государства превысил полномочия.