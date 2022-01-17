Самолет с Порошенко приземлился в Киеве

Самолет с бывшим президентом Украины Петром Порошенко на борту приземлился в Киеве. Об этом свидетельствуют данные табло аэропорта «Жуляны».

Как сообщает ТАСС, политика встречают около тысячи сторонников. Это связывают с предстоящим заседанием, в ходе которого рассмотрят ходатайство об аресте Порошенко по подозрению в государственной измене.

Ранее Порошенко заявил, что возвращается в Киев для того, чтобы «защитить Украину». По словам политика, он собирается защищать страну от «агрессии» со стороны России, а также от таких внутренних проблем, как несостоятельность властей, коррупция и засилье «бездельников» в органах власти.