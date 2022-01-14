Минобороны Украины опубликовало кадры тренировок ВСУ с ПТРК Javelin

Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором военнослужащие ВСУ тренируются с переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin производства США. Соответствующий ролик опубликован на странице ведомства в Facebook. На кадрах участники тренировки поражают из ПТРК условные цели.

О передаче Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет стало известно минувшей осенью. Поставки вооружения на сумму в 60 миллионов долларов тогда утвердил глава Белого дома Джо Байден.

Вскоре стало известно и о первом применении Javelin в Донбассе, пишут «Известия». Тогда член Европарламента и немецкий депутат Максимилиан Кра заявил, что применение ПТРК свидетельствует об отсутствии у официального Киева заинтересованности в мирном разрешении конфликта на юго-востоке Украины.