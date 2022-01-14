Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минобороны Украины опубликовало кадры тренировок ВСУ с ПТРК Javelin

Ян Брацкий
05:44 14.01.2022
На опубликованных министерством обороны Украины кадрах военнослужащие поражают из ПТРК условные цели.
Минобороны Украины опубликовало кадры тренировок ВСУ с ПТРК Javelin
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором военнослужащие ВСУ тренируются с переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin производства США. Соответствующий ролик опубликован на странице ведомства в Facebook. На кадрах участники тренировки поражают из ПТРК условные цели.

О передаче Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет стало известно минувшей осенью. Поставки вооружения на сумму в 60 миллионов долларов тогда утвердил глава Белого дома Джо Байден.

Вскоре стало известно и о первом применении Javelin в Донбассе, пишут «Известия». Тогда член Европарламента и немецкий депутат Максимилиан Кра заявил, что применение ПТРК свидетельствует об отсутствии у официального Киева заинтересованности в мирном разрешении конфликта на юго-востоке Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:55 В стране и мире
«Это не панацея»: Салливан признал неэффективность американских санкций
04:09 В стране и мире
В Роспотребнадзоре призвали не считать омикрон-штамм «легким» вариантом COVID-19
04:06 В стране и мире
В ООН заявили о возвращении допандемийного уровня занятости в России
00:38 В стране и мире
Помощник Байдена по нацбезопасности оценил переговоры с Россией
21:32 В стране и мире
МЧС подтвердило гибель людей во время падения лифта в гостинице в центре Москвы
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.