Порошенко пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на заседание суда в Киеве, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене. Изначально предполагалось, что решение будет оглашено 17 января, но заседание перенесли.

Ранее возле здания суда собрались сторонники политика. Корреспондент РИА Новости, находящийся в Киеве, сообщил о столкновениях с полицией, применялся слезоточивый газ.

Информация о переносе заседания стала известна вечером в понедельник. В соответствии со сведениями, озвученными телеканалом «Прямой», судебное заседание возобновится в 14:00 по местному (15:00 по московскому) времени.