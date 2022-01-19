Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Порошенко пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения

Алексей Курильченко
14:49 19.01.2022
Ранее возле суда собрались сторонники политика, сообщается о столкновениях с полицией.
Порошенко пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения
© Фото: Стрингер, РИА Новости
Читайте нас на:

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на заседание суда в Киеве, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене. Изначально предполагалось, что решение будет оглашено 17 января, но заседание перенесли.

Ранее возле здания суда собрались сторонники политика. Корреспондент РИА Новости, находящийся в Киеве, сообщил о столкновениях с полицией, применялся слезоточивый газ.

Информация о переносе заседания стала известна вечером в понедельник. В соответствии со сведениями, озвученными телеканалом «Прямой», судебное заседание возобновится в 14:00 по местному (15:00 по московскому) времени.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:49 В стране и мире
Порошенко пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения
12:57 В стране и мире
Кремль приветствует усилия Эрдогана по урегулированию ситуации на Украине
12:13 Армия
Видео
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
10:34 В стране и мире
В Байконуре установлен повышенный уровень террористической опасности
08:55 В стране и мире
В Красноярске эвакуировали все детские сады из-за угрозы минирования
Популярное
Видео
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Видео
На учениях ВС РФ и Белоруссии «Союзная решимость - 2022» отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму
Климат, генетика, питание: почему омикрон-штамм в РФ может вести себя не так, как в других странах
Видео
Волочкову в окружении полицейских засняли в Шереметьево
В НИЦ Гамалеи разработали тест на антитела к омикрон-штамму
Племянник Назарбаева освобожден от должности первого зампреда КНБ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.