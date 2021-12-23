Путин заявил, что законом о языке из Украины выдавливают русскоговорящих

Российский президент Владимир Путин заявил, что законом о языке Украина выдавливает русских и русскоязычное население с их исторических территорий. Соответствующее высказывание глава государства сделал в ходе итоговой пресс-конференции.

«Приняли закон о коренных народах. Объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, некоренным народом. Так же как и поляков, венгров, румын. Отсюда и противоречие межгосударственных отношений Украины с этими странами. Они есть, просто их не выпячивают, но они есть. Потом, о языке. Ну просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторических территорий», - сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание, что из-за закона о коренных народах у Украины возникли сложности и с другими народами, которых коснулась мера. Речь идет о Польше, Венгрии и Румынии.

На Украине в июле вступили в силу новые нормы закона о государственном языке. Согласно нововведениям, концерты, шоу, культурные мероприятия, экскурсионную и туристическую деятельность необходимо вести исключительно на украинском языке.