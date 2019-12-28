Сергей Шойгу назвал главное событие 2020 года

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с наступающим 2020 годом. Он напомнил, что главной датой предстоящего года является празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов, победивших фашизм, и не позволим переписать героическую историю народа-освободителя», - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что в уходящем 2019 году было многое сделано для развития Вооруженных сил и престижа военной службы. По словам главы оборонного ведомства, сегодня армия России - это гордость страны и надежный оплот ее суверенитета.

«В этом большая заслуга каждого из вас, всех тех, кто добросовестно выполняет свой долг, отдает свои силы повышению обороноспособности страны», - сказал Шойгу.

Отдельно министр поблагодарил тех военных, кто проведет новогоднюю ночь на боевом посту, а также семьям военнослужащих за их любовь и терпение. Сергей Шойгу пожелал, чтобы 2020 год принес счастье, удачу, радость и благополучие.