В Минобороны РФ подтвердили смерть курсанта в Тюмени

В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили факт смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного училища. Соответствующее заявление сделано пресс-службой Центрального военного округа.

«7 ноября 2019 года в поликлинику учебного заведения с жалобой на плохое самочувствие обратился один из военнослужащих училища, где ему было назначено лечение. Утром следующего дня ввиду ухудшения самочувствия военнослужащий оперативно был госпитализирован в областную клиническую больницу г. Тюмени, где ему был поставлен диагноз вирусный менингит», - говорится в сообщении ЦВО.

В нем также подчеркнуто, что медицинскими сотрудниками областной клинической больницы военнослужащему была оказана вся возможная помощь; несмотря на проводимые лечебные мероприятия, состояние больного прогрессивно ухудшалось. В результате тяжелого скоротечного протекания заболевания спасти военнослужащего не удалось.

«Бригадой врачей инфекционистов проведено обследование всего личного состава учебного заведения. Военнослужащие непосредственно контактировавшие с больным с целью профилактики помещены в лазарет училища для медицинского обследования», - сообщили в ЦВО.

По факту смерти проводится проверка, в учебном заведении выполнены профилактические мероприятия.