«Сирийский Сталинград» освободили не по классической военной схеме

Освобождение сирийского Алеппо было осуществлено не по классической военной схеме, рассказал на встрече с трудовым коллективом УГМК командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

«Несмотря на активное противодействие стран Запада, Россия во взаимодействии с Ираном провела беспрецедентную гуманитарную операцию, во время которой из восточной части Алеппо удалось вывести более 130 тысяч человек, в том числе около 31 тысячи боевиков и членов их семей. Эвакуация боевиков проходила под личные гарантии наших офицеров», - сообщил он.

По словам Лапина, это позволило избежать ненужных жертв и масштабных разрушений, а полученный опыт помог провести в Восточной Гуте еще более масштабную гуманитарную операцию, которая в настоящее время завершилась.

Напомним, освобождение Алеппо - крупнейшего политического, промышленного и научного центра - стало переломным моментом в освобождении Сирии. Мирные жители, заблокированные в кольце боевиков, остро нуждались в продовольствии и медикаментах. Город был прозван «сирийским Сталинградом».