МО РФ ведет на сайте прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в Восточной Гуте

На официальном сайте Минобороны России продолжило трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» в северной и «Хаммурия» в южной части Восточной Гуты.

Только за вчерашний день через гуманитарные коридоры в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Хаммурия выведено 680 человек.

Поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаззэ и Сакба пошел на спад. Большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории. Кроме этого, 20 марта район коридора подвергся массированным обстрелам террористов.

Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 80414 человек.