МО РФ ведет на сайте прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в Восточной Гуте
Российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, организованы онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения.
Фото: Минобороны РФ
На официальном сайте Минобороны России продолжило трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» в северной и «Хаммурия» в южной части Восточной Гуты.
Только за вчерашний день через гуманитарные коридоры в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Хаммурия выведено 680 человек.
Поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаззэ и Сакба пошел на спад. Большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории. Кроме этого, 20 марта район коридора подвергся массированным обстрелам террористов.
Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 80414 человек.