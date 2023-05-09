«Нет ничего сильнее любви к Родине»: как прошел Парад Победы на Красной площади в 2023 году

Центральным событием этого праздничного дня стал Парад Победы на Красной площади. По брусчатке вдоль стен Кремля прошли больше 8 000 военнослужащих, в том числе 530 участников специальной военной операции.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сообщения о приезде в Кремль иностранных лидеров стали появляться лишь накануне вечером. И за пять минут до начала парада президент РФ Владимир Путин прибыл на Красную площадь в окружении шести глав государств Содружества, где по очереди пожал руки каждому из ветеранов. По одну сторону от президента находился экс-командир группы «А» («Альфа»), генерал КГБ СССР Геннадий Зайцев, по другую - полковник Юрий Двойкин, который участвовал в ликвидации националистов в Западной Украине.

Главы государств и участники Великой Отечественной войны встают, когда мимо трибун проносят копию знаменитого Знамени Победы. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу по традиции снимает фуражку, когда проезжает под иконой через ворота Спасской башни. Главком Сухопутными войсками Олег Салюков докладывает о готовности к началу смотра. Начинается традиционный объезд парадных расчетов.

На Красной площади прошли представители всех видов и родов войск. 30 парадных расчетов, 8 000 военнослужащих. Более 500 из них - участники специальной военной операции. Завершив объезд войск, Сергей Шойгу поднимается на трибуны для доклада Верховному главнокомандующему.

Президент поздравляет страну с праздником отцов и дедов - поколения победителей, которые внесли наибольший вклад в разгром нацизма. И говорит о новом историческом вызове.

«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России, нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира. Их цель - и здесь нет ничего нового - добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права», - заявил с трибуны Владимир Путин.

Президент называет надругательством над подвигом погибших уничтожение мемориалов советским воинам и увековечивание памяти пособников нацистов в отдельных странах.

«Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов. Убежден: опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой - это наше бесценное наследие. Прочная опора именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру», - заявил Путин.

Отдельно Владимир Путин обращается к тем, кто принял его приглашение и приехал в Москву в этот важный для всех народов бывшего СССР день.

«Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков: они вместе сражались и вместе победили - все народы СССР внесли вклад в общую Победу. Мы всегда будем помнить об этом», - заявил президент России.

Почтив минутой молчания память погибших в Великой Отечественной, Владимир Путин называет битвы, решающие судьбу Родины, не только отечественными, но и подлинно народными. Его слова обращены в первую очередь к участникам спецоперации.

«Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся о вас. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные Вооруженные силы! За Победу! Ура! Ура! Ура!» - сказал Путин.

После речи президента парадные расчеты начинают движение. Темп - 120 шагов в минуту - задают барабанщики Московского училища имени Халилова. Следом за ними курсанты военных вузов и, конечно, женщины-военнослужащие. Парад Победы для многих - это самый ответственный этап в жизни.

Несмотря на то что большая часть техники задействована на передовой, в этот раз не обошлось без новинок. Бронеавтомобиль З-СТС на базе шасси КамАЗ был спроектирован меньше чем за месяц. Вместо несущего кузова - бронекапсула, рассчитанная одновременно на 10 человек, она устанавливается прямо на раму грузовика. А двухметровый капот перед кабиной гарантирует, что даже в случае подрыва противотанковой мины водитель и пассажиры грузовика останутся живы.

Еще одна премьера - бронеавтомобиль «Урал», построенный на базе одноименного грузовика, выдерживает попадание бронебойно-зажигательных пуль и взрыв эквивалентом до шести килограммов в тротиловом эквиваленте.

Практически вся техника, которая проходит на Красной площади, получила опыт боевого применения в ходе спецоперации. В результате были усовершенствованы многие из характеристик действующих образцов. Так, на танках и БМП появились новые элементы брони и динамической защиты.

Среди гостей на трибунах - бойцы, приехавшие в Москву из зоны проведения СВО и вернувшиеся после ранения в госпиталях. А также родственники тех, кто совершил подвиг ценой собственной жизни.

Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной. В этот день они - самые главные герои. Во время войны Василий Головатюк был связным с партизанским отрядом на территории Украины. Сам он подростком в 12-14 лет передавал ему секретные донесения и едва не был расстрелян коллаборационистами.

«У меня старший брат был в этом партизанском отряде, поэтому я к нему ходил. Поэтому когда сказали, что он же ничего не говорит, давай мы его расстреляем, второй полицейский подходит и говорит: "а как мы того поймаем? Оставь его», - рассказал ветеран.

Одним из современных символов патриотизма называют мальчика Алешу, который встречал и провожал российских военных на границе с Украиной в Белгородской области. Сегодня Алексей также присутствовал на параде.

«Я приехал с мамой и братом. впечатления у меня положительные. Я рад. Я люблю технику, военных, смотреть все это», - рассказал Алеша.

В завершение парада Владимир Путин еще раз пообщался с ветеранами. После этого, вместе с Сергеем Шойгу, президент спустился к начальникам расчетов и лично поблагодарил их за организацию смотра.