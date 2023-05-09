Путин назвал надругательством и преступлением уничтожение на Западе мемориалов героям ВОВ

Президент заявил, что уничтожение памяти о войне проводят те, кто готовил новый поход на Россию.

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В странах Запада уничтожают мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны, создавая новый культ нацизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы в Москве, назвав подобные действия надругательством и реваншизмом.

«Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников. А память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения - это тоже преступление, откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию», - заявил Путин.

Сегодня, 9 мая, Россия отмечает День Победы. Президент Путин принимает участие в торжественном параде на Красной площади. Министр обороны России Сергей Шойгу уже доложил президенту о готовности войск к проведению Парада Победы.