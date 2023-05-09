Путин заявил, что Киев стал разменной монетой в руках стран Запада

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Президент России Владимир Путин заявил, что Киев стал разменной монетой Запада и заложником государственного переворота, произошедшего в 2014 году.

«Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов», - сказал глава государства на Параде Победы в Москве.

Ранее сообщалось, что в своей речи Владимир Путин затронул тему развязанной против России войны и подчеркнул, что страна справится с этим натиском, как и с терроризмом.

Напомним, что на главной площади России - Красной площади в Москве - в 10.00 начался военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в ВОВ. В Параде Победы участвуют около 10 тысяч военных и 125 единиц военной техники.