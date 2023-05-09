На Параде Победы побывал встречавший военных из зоны СВО мальчик Алеша

Алеша добавил, что встречает военных, «потому что они на войне, а дети дома», вот он и делает им «тепло в душе». А также рассказал, какой трофей бойцы оставили ему на память.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

На главном Параде Победы, который прошел сегодня на Красной площади, побывал герой популярного видео - мальчик Алеша, встречающий наших бойцов из зоны проведения спецоперации.

В столицу он приехал с мамой и братом, впечатления от праздника у мальчика исключительно положительные.

«Это значит, что я смогу увидеть парад. Я люблю технику военную», - поделился Алеша.

Алеша также рассказал, как давно и почему встречает бойцов из зоны спецоперации в Белгородской области.

«Я с начала военной операции встречаю военных. Потому что они на войне, а дети у них дома. Вот я им и делаю тепло в душе», - рассказал Алеша.

В награду за «тепло в душе» наши бойцы подарили Алеше настоящий зимний шлем танкиста. Он показал его на видео.

Напомним, о первокласснике Алеше из села Веселая Лопань в Белгородской области узнала вся страна, когда он стал выбегать и приветствовать российских военных. Каждый день мальчик надевает военную форму, которую ему подарила мама, и отправляется на свой «пост».