На Красной площади началось шествие парадных расчетов

В этом году в параде задействованы около 10 тысяч военнослужащих.

© Фото: ТРК "Звезда"

На Красной площади в Москве началось шествие парадных расчетов в рамках Парада Победы. Традиционно командует парадом главком Сухопутными войсками Олег Салюков, принимает его министр обороны Сергей Шойгу.

В этом году в параде задействованы около 10 тысяч военнослужащих из практически всех родов российских войск. Также в шествии используется военная техника - как современная, применяемая в ходе специальной военной операции, так и техника времен Великой Отечественной войны.

Прямую трансляцию Парада Победы смотрите на нашем сайте, а также в социальных сетях телеканала «Звезда».