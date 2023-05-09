Шойгу и Салюков начали объезд войск на Параде Победы в Москве

Парад Победы 9 Мая проводится ежегодно в честь Победы в Великой Отечественной войне.

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Министр обороны России Сергей Шойгу и главком Сухопутными войсками Олег Салюков начали объезд парадных расчетов на Красной площади.

Парад на Красной площади проводится каждый год в честь Победы в Великой Отечественной войне. В этом году отмечается 78-я годовщина Победы.

Поприветствовав войска, министр обороны России доложил Верховному главнокомандующему о готовности к Параду Победы.

Ранее сообщалось, что в строй Парада Победы в Санкт-Петербурге встали легендарные установки реактивной артиллерии «Катюша».