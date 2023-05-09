Путин и Шойгу переговорили с военнослужащими после Парада Победы

О чем именно говорили президент и министр обороны с участниками парада, неизвестно.

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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу недолго пообщались с военнослужащими, которые принимали участие в Параде Победы на Красной площади.

Спустившись с трибун, Путин и Шойгу подошли к строю участников парада. Российский лидер жестом попросил военнослужащих подойти поближе и начал говорить. О чем именно говорил Путин, неизвестно.

После беседы Путин и Шойгу направились к Могиле Неизвестного Солдата, где примут участие в традиционной церемонии возложения цветов.

Сегодня, 9 мая, в России прошли Парады Победы. Самый масштабный состоялся в Москве, на Красной площади. Традиционно командовал парадом главком Сухопутными войсками Олег Салюков, принимал его министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент РФ Владимир Путин также выступил с речью перед участниками парада.