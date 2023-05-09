Путин заявил, что ряд стран хочет задушить любые суверенные центры развития

Президент России сделал это заявление в ходе речи с поздравлением в честь Победы в Великой Отечественной войне.

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Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны хотят задушить любые суверенные центры развития. Он сделал это в ходе речи на Параде Победы на Красной площади в Москве.

«Их цель - и здесь нет ничего нового - добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития», - сказал Путин на Параде Победы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и главком Сухопутными войсками Олег Салюков начали объезд парадных расчетов на Красной площади.

Торжественная часть началась в 10.00 по московскому времени. В Параде Победы принимают участие более 10 тысяч военных, десятки единиц боевой техники. Возглавляет колонну легендарный Т-34 - танк, ставший символом Победы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.