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Президент России Владимир Путин заявил, что против РФ развязана война, но страна справится с этим, как и с международным терроризмом. Об этом российский лидер сказал на Параде Победы на Красной площади в Москве.

«Их цель - и здесь нет ничего нового - добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития... Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», - заявил Путин.

Сегодня, 9 мая, Россия отмечает День Победы. Президент Путин принимает участие в торжественном параде на Красной площади. Министр обороны России Сергей Шойгу уже доложил президенту о готовности войск к проведению Парада Победы.