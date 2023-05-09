Армия 9 мая Шойгу поприветствовал парадные расчеты на Красной площади Командует парадом главком Сухопутными войсками Олег Салюков, принимает его министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу поприветствовал парадные расчеты на Красной площади. «Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!» - сказал он. Командует парадом главком Сухопутными войсками Олег Салюков, принимает его Шойгу. В мероприятии принимают участие около 10 тысяч солдат и офицеров, а также военная техника. Представлены боевые машины, модифицированные с учетом опыта, приобретенного в ходе спецоперации. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика