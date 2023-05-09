Шойгу поприветствовал парадные расчеты на Красной площади
Командует парадом главком Сухопутными войсками Олег Салюков, принимает его министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
© Фото: ТРК «Звезда»
Министр обороны России Сергей Шойгу поприветствовал парадные расчеты на Красной площади.
«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!» - сказал он.
Командует парадом главком Сухопутными войсками Олег Салюков, принимает его Шойгу.
В мероприятии принимают участие около 10 тысяч солдат и офицеров, а также военная техника. Представлены боевые машины, модифицированные с учетом опыта, приобретенного в ходе спецоперации.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.