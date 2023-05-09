Ветеран Леонтьев рассказал, как дошел до Берлина в 19 лет

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Ветеран Великой Отечественной войны Петр Леонтьев, почетный гость Парада Победы в Москве, рассказал «Звезде», как дошел до Берлина. Он был призван в армию в 1943 году и был командиром минометного расчета. К концу войны ему было 19 лет.

«Я воевал на двух фронтах - 1-м Прибалтийском, которым командовал Баграмян Иван Христофорович. После ранения под Тильзитом, сейчас Советск называется, воевал в 20-й дивизии имени Суворова 8-й гвардейской армии, которой командовал Василий Иванович Чуйков. В 43-м году призвался. Я пришел под Берлин, мне было 19 лет, командир минометного расчета, сержант», - рассказал Петр Леонтьев.

Сегодня вся страна отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В подмосковном парке «Патриот» проходят праздничные мероприятия с участием ветеранов. Посетители почтили павших воинов, возложили цветы к памятным знакам и мемориалам.