Армия Армия Армия

Ветеран Леонтьев рассказал, как дошел до Берлина в 19 лет

Алексей Курильченко
11:40 09.05.2023
Боец Красной армии был командиром минометного расчета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Леонтьев, почетный гость Парада Победы в Москве, рассказал «Звезде», как дошел до Берлина. Он был призван в армию в 1943 году и был командиром минометного расчета. К концу войны ему было 19 лет.

«Я воевал на двух фронтах - 1-м Прибалтийском, которым командовал Баграмян Иван Христофорович. После ранения под Тильзитом, сейчас Советск называется, воевал в 20-й дивизии имени Суворова 8-й гвардейской армии, которой командовал Василий Иванович Чуйков. В 43-м году призвался. Я пришел под Берлин, мне было 19 лет, командир минометного расчета, сержант», - рассказал Петр Леонтьев.

Сегодня вся страна отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В подмосковном парке «Патриот» проходят праздничные мероприятия с участием ветеранов. Посетители почтили павших воинов, возложили цветы к памятным знакам и мемориалам.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:57 В стране и мире
Видео
Путин и Шойгу переговорили с военнослужащими после Парада Победы
10:20 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Киев стал разменной монетой в руках стран Запада
09:05 Армия
Видео
Легендарные «Катюши» встали в строй Парада Победы в Санкт-Петербурге
08:20 Армия
Видео
Военная техника выстроилась для участия в Параде Победы в Волгограде
07:52 Армия
Видео
Ракетный комплекс «Бастион» принял участие в Параде Победы на Дальнем Востоке
Популярное
Видео
Путин: за Россию! За доблестные Вооруженные силы! За Победу! Ура!
Видео
Комплексы С-400 в пути на парад Победы в Хабаровске показали на видео
Видео
Танки, БТР и самоходки прошли в парадном строю в День Победы во Владивостоке
Видео
Родственники участника Сталинградской битвы нашли его на Мамаевом кургане
Видео
Легендарные Т-34, «Катюша» и «Искандер» прошли на параде Победы в Хабаровске
Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.