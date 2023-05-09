Шойгу доложил президенту о готовности войск к Параду Победы на Красной площади
На Красной площади проходит военный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.
© Фото: ТРК «Звезда»
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о готовности войск к проведению Парада Победы на Красной площади в Москве.
Традиционно командует парадом главком Сухопутными войсками Олег Салюков, принимает его Шойгу.
Глава Минобороны РФ в центре площади принял доклад о готовности. Затем традиционно начинается объезд парадных расчетов, в ходе которого министр приветствует российских военнослужащих.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.