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Шойгу доложил президенту о готовности войск к Параду Победы на Красной площади

10:14 09.05.2023
На Красной площади проходит военный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.
Шойгу доложил президенту о готовности войск к Параду Победы на Красной площади
© Фото: ТРК «Звезда»
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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о готовности войск к проведению Парада Победы на Красной площади в Москве.

Традиционно командует парадом главком Сухопутными войсками Олег Салюков, принимает его Шойгу.

Глава Минобороны РФ в центре площади принял доклад о готовности. Затем традиционно начинается объезд парадных расчетов, в ходе которого министр приветствует российских военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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