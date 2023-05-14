Герои прошлого и настоящего: чем запомнится Парад Победы на Красной площади в этом году

Парад был сдержанным, спокойным и достойным страны, ведущей сражение с мировым злом. В этом году не было воздушной части, скромной была и колонна военной техники - сейчас она нужнее в зоне спецоперации, чем на праздниках. Свою мощь наша армия доказывает сейчас не на столичных парадах, а в окопах Донбасса, ежедневно перемалывая военную махину НАТО.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Парадные коробки замерли в ожидании. Знаменосцы последний раз одергивают форму, а девушки одна за другой поправляют шляпки. Где-то за пределами Красной площади ждут сигнала экипажи военной техники. До парада еще около семи минут, но на самом деле он начинается именно в этот момент. Не с Красной площади, а с гербового зала Московского кремля. Вместе с президентом России к трибуне на Красной площади идут главы Армении и Белоруссии, Казахстана и Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. До начала церемониальной части есть еще несколько минут и Владимир Путин подходит к каждому ветерану на трибуне. Сегодня их праздник. И с последним ударом курантов он начинается.

Буквально несколько секунд закончили бить куранты. Наступает самый важный и торжественный момент этого великого дня. Играет «Священная война», которая стала неофициальным гимном стойкости советского и российского солдата. На брусчатке Красной площади знаменная группа выносит флаги, государственный флаг Российской Федерации, и красное знамя Победы. Трибуны встают. Через несколько минут начнется церемониальный объезд войск.

В створе Спасской башни появляется специально разработанный для парадов кабриолет Aurus с номером 0001 и двумя буквами - МО - Министерство обороны. Проезжая под надвратной иконой Спаса Смоленского Сергей Шойгу осеняет себя крестным знамением. Это давняя традиция. Когда то все, кто проходил под образом, обязательно крестились - с 2017 года министр обороны возобновил этот обычай. Командующий парадом, главком сухопутных сил Олег Салюков уже построил войска. Позади месяцы тренировок. Восемь тысяч солдат и матросов, сержантов и старшин, офицеров, мичманов и прапорщиков все как один стоят по стойке смирно.

Начинается объезд войск. Шойгу подъезжает к парадным расчетам - их на главной площади страны выстроилось 30. Короткое приветствие и поздравление. В ответ - троекратное «ура». И вот машина министра обороны уже у центральной трибуны. Время доклада верховному главнокомандующему

«Товарищ верховный главнокомандующий ВС РФ, войска московского гарнизона к Параду Победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу», - заявил министр обороны.

Далее - обращение президента. Идет второй год специальной военной операции. И за это время стало ясно, с кем на самом деле воюет наша страна. И что еще более важно - за что. Сегодня российский солдат, как и в 1941 году, снова сражается за весь мир.

«Цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России, нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общества, провоцируют кровавые конфликты и перевороты. И все для того, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути, систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы», - заявил Путин.

И теперь памятники освободителям Европы - в той же самой Европе, на Украине, в Польше и Прибалтике - уничтожают. Стирают память о подвиге и жертвах целых народов. Это - преступление и откровенный реваншизм - говорит Владимир Путин. По сути, сейчас мир снова столкнулся с фашизмом.

«Их цель - и здесь нет ничего нового - добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов.

Важно, что на трибуне в этот момент Владимир Путин не один. Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан - в Москву прилетели семь лидеров стран СНГ. Их присутствие на Красной площади, да еще и в момент, когда российский президент говорит эти слова, в политике означает очень много. Это - уже позиция. А еще свидетельство того, что никто из них не испугался давления Запада.

«Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков: они вместе сражались и вместе победили - все народы СССР внесли вклад в общую Победу», - заявил Путин.

И это не только про бывшие советские республики. В России никогда не было принято забывать тех, кто сражался с нами плечом к плечу. Членов сопротивления в оккупированных нацистами странах. Китай, на пределе сил сдерживал японских милитаристов. Никогда Россия не забудет подвиг британского и американского народов. Сегодня мы противники - но прямо сейчас все неважно. Президент объявляет минуту молчания в память о тех, чьи жизни забрала война.

Уже после президент обращается к героям современности. Второй год на Красной площади стоят новые ветераны. Владимир Путин обращается к ним и к их товарищам - тем, кто сейчас на боевом посту.

«Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию. За вами - ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся о вас. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные Вооружённые Силы! За Победу! Ура!», - сказал Путин.

И Красная площадь приходит в движение. Первыми идут барабанщики Московского военно-музыкального училища. Именно они задают особый темп и ритм движения парадных расчетов - те самые 116 шагов в минуту. Следом знаменные группы в сопровождении почетного караула 154-го Преображенского полка. Затем курсанты-суворовцы. В парадных коробках молодые офицеры. С наградами, которые дают только за реальные подвиги в бою.

И, конечно, в парадном строю сегодня участники специальной военной операции - их 530 человек. Здесь история как бы замыкается. Те, кто сражался и победил фашизм 78 лет назад приветствуют тех, кто сражается с ним сегодня.

Кроме ветеранов в этом году на трибунах - добровольцы спецоперации. У бойцов интербригады «Пятнашка» парадной формы нет, но сделали они не меньше, чем кадровые военные. Они штурмовали донецкий аэропорт в 2014 году, были среди подразделений, остановивших попытку прорыва украинских боевиков из котла под Дебальцево. Участвовали в боях за Иловайск, Саур Могилу и Марьинку. С началом спецоперации вернулись - и сейчас держат позиции под Донецком, на одном из самых важных направлений. И, конечно, приглашены на парад. Командир бригады, Ахра Авидзба рассказывает о впечатлениях.

«Скажу так, я смотрел на парад и у меня в голове возникали картинки, когда был парад победы, и старые кадры ,черно-белые. И нынешние кадры. И сразу же накладывался Парад Победы, который будет, я его себе представляю. Что мы так стройно и красиво пройти не сможем, но мы от души пройдем», - рассказал Авидзба.

Добровольцам очень скоро нужно ехать назад. Среди них высокий мужчина в монашеском облачении. Монах Киприан, в миру Валерий Бурков, бывший штурман. Служил в Афганистане, был авиационным наводчиком. Подорвался на мине, но этих людей не остановить.

«Ну, я сам без двух ног. Поэтому с 10 марта прошлого года я благословлен на работу с ранеными. Я вчера в госпитале был. То есть это моя постоянная повседневная деятельность. И когда они видят живой пример, они воодушевляются, у них открываются перспективы на будущее», - рассказал монах.

Здесь и родные тех, кто совершил подвиг ценой собственной жизни. Сын Сапижат Мазаевой, герой России Нурмагомед Гаджимагомедов до последнего патрона отстреливался от окруживших его националистов, а когда боекомплект кончился, подорвал себя и окруживших врагов гранатой.

«Дети наши вошли в историю, погибли героически. Конечно, не удержать было слез, пропускали через себя и в то же время понимали, мыслями они точно так же участвовали на параде. желаю всем матерям, которым пришлось пройти через этот путь, терпения и сил», - сказала Сапижат.

Лица на трибунах, заслуживают внимания не меньше, чем марширующие парадные расчеты. Здесь случайных людей нет, приглашение на красную площадь в 9 мая - лучшее признание того, что государство очень ценит то, что каждый из них делает.

На трибунах вместе с ветеранами и гостями наши коллеги, военные корреспонденты. Это те люди, которые зачастую не меньше, чем военнослужащие, рискуют своей жизнью, работая на самых сложных и опасных участках, передовой.

Военкор «Звезды» Валентин Гвоздев с первых дней спецоперации работал на передовой. Снимал бои за Северодонецк в Луганской народной республике. Город уже был освобожден - наша съемочная группа снимала брошенные позиции националистов в городе. В этот момент по группе журналистов открыли огонь.

«Уже под конец съемки нашу съемочную группу заметили с беспилотника и по нам начали работать минометы. Это были те самые бесшумные польские мины. Первая пришла из здания. Мы побежали к нему, чтобы укрыться, но не успели. Прозвучал второй взрыв и небольшой осколок меня задел в правую руку. Ну, слава богу, все обошлось. Это не серьезное ранение. Без последствий. Небольшой осколок, его военные медики очень ювелирно вытащили из моей руки. И я теперь не испытываю никакого дискомфорта по этому поводу», - рассказал корреспондент.

Тем временем заканчивается пешая часть парада. Оркестр уходит в сторону. Становится четко видна разметка. По желтым сплошным линиям пойдет военная техника - нужно чтобы она была четко посередине боевой машины. Синяя прерывистая разделяет колонны между собой. Первым по традиции на брусчатку въезжает лучший средний танк Великой Отечественной войны - Т-34

На Красной площади в этом году заметно меньше боевой техники - отсутствуют знаменитые российские танки Т-90 и современные Т-14 «Армата», нет современных боевых машин пехоты, БМП-3 «Курганец». Оно и понятно, они все нужны в другом месте. На Красной площади проходят именно те машины, отсутствие которых в данный момент не скажется на эффективности и боеспособности российских Вооруженных сил.

Сотни наших танков сейчас проходят ускоренную модернизацию с учетом боевого опыта, полученного в Донбассе. Им усиливают защиту от противотанковых ракет и беспилотников. Ну а что касается новейшей «Арматы», - то они как раз сейчас проходят крещение огнем в зоне СВО. Эти танки обкатывают и обстреливают, а экипажи получают бесценный опыт.

Но новинки на параде все равно присутствуют. Например, бронеавтомобили УПК. «Урал» это машина, которая создана во время спецоперации и с учетом ее специфики. На борту - специальная башенка, которая защищает одного из самых уязвимых членов экипажа - пулеметчика. Именно она защищает его от пуль осколков и мин.

За легкой колесной техникой на главную площадь страны выезжает сначала дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М», потом зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Ну а почти в самом конце - огромные военные тягачи, межконтинентальные баллистические ядерные ракеты сдерживания «Ярс». И вот, парад окончен. Не заканчивается он только для лидеров стран СНГ. Пешком по брусчатке, они идут в Александровский сад.

В руках красные гвоздики, идут бок о бок. Очередной символ, на которые был очень богат этот день. А еще напоминание - эти жертвы, этот Вечный огонь - не зря. Мы все помним. И не остановимся - пока фашизм, в любой форме, еще есть на земле.