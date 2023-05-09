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Путин: за Россию! За доблестные Вооруженные силы! За Победу! Ура!

Тимур Шерзад
10:25 09.05.2023
Президент подытожил свое выступление поздравлением с Днем Победы в Великой Отечественной войне - сегодня страна отмечает ее 78-ю годовщину.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В мире нет сильнее единства и любви к Родине, как у граждан России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на Параде Победы в Москве.

«Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле, кто сейчас находится на боевом посту. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные Вооруженные силы! За Победу!» - сказал глава государства.

Путин также обратился к участникам СВО со словами о том, что ими гордится вся Россия. Кроме того, чтобы поддержать бойцов, сплотилась вся страна. Именно от бойцов, которые принимают участие в спецоперации, зависит будущее российской государственности.

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