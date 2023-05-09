Армия 9 мая Путин назвал самым важным делом ратную работу участников спецоперации Тимур Шерзад Он добавил, что, чтобы поддержать героев, сплотилась вся страна. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас самым важным является боевая работа участников СВО. Владимир Путин сделал это заявление в ходе поздравительной речи на Параде Победы на Красной площади в Москве. «Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Молятся о вас», - добавил президент. Путин отметил, что Россия гордится всеми участниками специальной военной операции. Он подчеркнул, что от бойцов зависит будущее российской государственности. Также президент России констатировал, что Киев стал разменной монетой в руках стран Запада. Экспертное мнение и аналитика