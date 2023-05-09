Путин назвал самым важным делом ратную работу участников спецоперации
Он добавил, что, чтобы поддержать героев, сплотилась вся страна.
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Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас самым важным является боевая работа участников СВО.
Владимир Путин сделал это заявление в ходе поздравительной речи на Параде Победы на Красной площади в Москве.
«Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Молятся о вас», - добавил президент.
Путин отметил, что Россия гордится всеми участниками специальной военной операции.
Он подчеркнул, что от бойцов зависит будущее российской государственности.
Также президент России констатировал, что Киев стал разменной монетой в руках стран Запада.