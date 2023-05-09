В строю по Москве: кадры движения колонны с брони «Ахмата»

В этом году на Параде Победы две новинки: бронированный автомобиль З-СТС «Ахмат», который был разработан летом 2022 года после начала специальной военной операции, и обновленный «ВПК-Урал».

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Боевая техника, которая задействована в Главном параде на Красной площади, уже доехала до центра города. Камеры «Звезды» сопровождали механизированную колонну на всем маршруте. Наш корреспондент Дарья Сенникова проделала этот путь на броне одной из боевых машин и поделилась впечатлениями.

«Непередаваемые, ни с чем несравнимые впечатления двигаться по знакомым московским улицам в парадном строю еще и на новинке этого года - бронированном автомобиле З-СТС», - поделилась корреспондент.

Бронированный автомобиль З-СТС «Ахмат» создавался с учетом боевого опыта, полученного в специальной военной операции. Эта машина предназначена для перевозки личного состава и грузов, поражения живой силы противника, его огневых и транспортных средств.

Под капотом - 260 лошадиных сил. Запас хода составляет 100 км. Скорость - до 90 км в час. На вооружении у автомобиля З-СТС могут быть пулеметы «Корд» и «Печенег».

В механизированной колонне в этом году два вида новинок - это бронированные автомобили З-СТС «Ахмат» и обновленный «ВПК-Урал» многоцелевого назначения. У последнего усиленная защита силового отделения, где расположен двигатель, и броневого, где находится пулеметчик. Благодаря этому стрелок меньше рискует пострадать от пуль противника или осколков.

Всего в колонне в этом году 51 единица техники. Она уже начищена, отполирована до блеска, экипажи в полной готовности ждут команды, чтобы начать движение.

Возглавляет колонну легендарный Т-34 - символ победы и самый массовый в Красной армии танк в годы Великой Отечественной. После него поедут армейские внедорожники «Тигры-М», предназначенные для ведения разведки, патрулирования и огневой поддержки. Также в колонне оперативно тактические ракетные комплексы «Искандер», основная задача которых это уничтожение особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 500 км. Здесь же и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», обладающие способностью использовать разные типы ракет. Они могут обнаруживать цели на дальности в 600 км, а поражать самолеты и ракеты противника на расстоянии в 400 км.

Ранее появились кадры колонны военной техники на улицах Москвы: БМП, танки Т-72, Т-80, «Армата», «Прорыв» и ракетные комплексы С-400 «Триумф».