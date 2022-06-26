Минобороны: Северодонецк и Боровское перешли под контроль ЛНР

Также в оборонном ведомстве рассказали об очередной попытке ВСУ атаковать остров Змеиный.

© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

В ходе специальной военной операции по защите Донбасса города Северодонецк и Боровское перешли под контроль сил Луганской Народной республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«25 июня под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское», - отметил он.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, украинские войска в очередной раз предприняли безуспешную попытку нанести удары авиацией и реактивными системами залпового огня по острову Змеиный.

Ранее Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск. На командных пунктах ВС РФ он заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских военнослужащих на основных операционных направлениях.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.