Легендарный танк Т-34 открыл парад боевой техники на Красной площади
Советский средний танк Т-34 по совокупности качеств считается лучшим танком Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Легендарный танк эпохи Великой Отечественной войны Т-34 открыл парад боевой техники на Параде Победы на Красной площади в Москве.
Традиционно командует парадом главком Сухопутными войсками Олег Салюков, принимает его министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент РФ Владимир Путин выступил с речью перед участниками парада.
Вначале по брусчатке проходят парадные расчеты, следом за ними въезжает военная техника.
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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.