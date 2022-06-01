Момент обстрела съемочной группы «Звезды» в Северодонецке попал на видео

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Момент обстрела съемочной группы «Звезды», в результате которого осколочное ранение получил корреспондент Валентин Гвоздев, попал на видео. Инцидент произошел в Северодонецке.

Группа работала в сопровождении военнослужащих Народной милиции. Как рассказал сам Валентин, от Северодонецка до Лисичанска, с территории которого украинские вооруженные формирования ведут обстрелы, меньше 10 километров.

«Мы поехали выяснить, насколько занят Северодонецк, и выяснили, что весь жилой сектор находится под контролем бойцов Народной милиции. В городе непрекращающиеся артобстрелы - верный признак того, что ВСУ бросили свои позиции. Такую тактику они применяют во всех населенных пунктах, которые оставляют. Сперва они прячутся за мирными жителями, потом они обстреливают их из всего, что у них есть на вооружении», - рассказал корреспондент.

Для атаки ВСУ могли использовать польские мины небольшой дальности. Их опасность в том, что по мере приближения к цели они не свистят.

«Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из "России" и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», - заметил Гвоздев.

В результате обстрела, корреспондент «Звезды» серьезно не пострадал. Поврежденную руку оперативно перевязали сопровождавшие группу военнослужащие.