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«Он говорил, что никогда не сдастся»: каким вспоминают Героя России Гаджимагомедова его родные

Роман Закурдаев
Елизавета Потейчук
19:11 06.03.2022
Нурмагомед Гаджимагомедов героически погиб в ходе спецоперации по защите ЛНР и ДНР, подорвав себя и окруживших его боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Всерьез увлекался поэзией, любил литературу и спорт. Был честным и старался показывать пример остальным - именно так рассказывают о Нурмагомеде Гаджимагомедове его родные. С самого детства примером для него был отец - действующий офицер МВД.

«Постоянно я ему говорил: “Мужчина должен быть ответствен за свои слова, за все. Будь честен, и за свои слова старайся отвечать. Сынок, с тебя командир выйдет, когда ты будешь командиром. Начиная с зарядки, сам встаешь и делаешь. Все делаешь сам. Каким ты будешь, такой и твоя рота будет”», - вспоминает отец Героя России Нурмагомеда Гаджимогомедова Энгельс Гаджимагомедов.

Нурмагомед с детства привык заботиться о других, ведь он был старшим ребенком в большой семье.

«Он как старший сын, он для братьев и сестер был примером. Вырос - всех собирал братьев, сестер, собирал всю семью. Он такой парень был», - рассказала тетя Нурмагомеда Гульджагра Гаджимагомедова.

Ролик, снятый на вершине Эльбруса, стал у Гаджимагомедова одним из последних. Тогда улыбка буквально не сходила с его лица. Жизнерадостный и отзывчивый. Он всегда был готов  прийти на помощь.

«Очень сильно любил семью, свое село, постоянно туда приезжал. Он говорил, что никогда не сдастся. Увидел ролик, как пытают, и говорил, что никогда не сдастся», - говорит брат Нурмагомеда Омаркади Гаджимагомедов.

К 25 годам старший лейтенант Гаджимагомедов после окончания Рязанского высшего военного командного училища ВДВ уже дважды успел побывать в боевых командировках в Сирии. Его подразделение во время специальной военной операции по защите Донбасса выполняло особую задачу.  Колонна десантников столкнулась с превосходящими силами противника, который, используя жителей населенных пунктов в качестве живого щита, открыл огонь на поражение.

Боевая машина Гаджимагомедова оказалась подбита. Однако командир роты успел ее покинуть, и тут же открыл огонь по нападавшим и тем самым отвлек на себя внимание противника. За это время российские десантники успели занять круговую оборону. Нурмагомед продолжал отчаянно сражаться до последнего патрона, получив тяжелые ранения. Не видя другого выхода из окружения, последней гранатой Гаджимагомедов подорвал себя и окруживших его боевиков. 

«Если мы, офицеры, не будем беречь свою родину и исполнять приказы главнокомандующего, то для чего мы тогда офицеры? Кто мы такие?», - считает Энгельс Гаджимагомедов.

Младшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову было посмертно присвоено звание Героя России указом президента РФ Владимира Путина. На третий день после начала последней командировки у Нурмагомеда родилась дочь. Гаджимагомедов видел девочку лишь на фотографиях, так и не успев подержать ее на руках. Воина-десантника похоронили  в родном селении Кани высокогорного района Дагестана. В Махачкале именем Нурмагомеда Гаджимагомедова планируют назвать одну из улиц. 

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